الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب الجماهير المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، والتي ستقام يوم الأحد 18 يناير 2026، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

موعد نهائي أمم افريقيا المرتقب بين المغرب والسنغال

وتمكن منتخب السنغال من التأهل إلى النهائي بعد الفوز على حساب منتخب مصر بهدف وحيد، سجله ساديو ماني، بينما استطاع منتخب المغرب من التأهل بعد الفوز على حساب نيجيريا بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2.

ويتسع الملعب لأكثر من 52 ألف متفرج، ويعد من أبرز الملاعب المغربية التي استضافت فعاليات رياضية كبرى عبر التاريخ.

وتملك المنتخبات المتنافسة على اللقب رصيداً كبيراً، حيث سبق لجميع المنتخبات الأربعة في نصف النهائي التتويج بالبطولة، بمجموع 12 لقباً.