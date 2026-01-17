رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:22 مساءً - تتأهب جماهير كرة القدم السعودية لمتابعة لقاء ناري يجمع بين الأهلي ومضيفه الخلود مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري روشن للمحترفين حيث يسعى الأهلي لتعزيز موقفه في المركز الرابع بجدول الترتيب الذي يحتله حاليًا برصيد 31 نقطة.

يحشد فريق الخلود قواه مستغلًا الأرض والجمهور لانتزاع نقاط غالية تحسن من وضعيته في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة؛ مما يجعلنا أمام صراع كروي يجمع بين طموح المربع الذهبي ورغبة الهروب من دوامة الهبوط في رحلة البحث عن انتصار معنوي وفني قبل دخول الجولات الحاسمة من المسابقة.

التشكيلة المتوقعة للأهلي في غياب بعض النجوم

من المنتظر أن يعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على توليفة تجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية المعتادة لضمان السيطرة على وسط الميدان منذ الدقائق الأولى.

حيث تشير التوقعات إلى تواجد الحارس عبد الرحمن الصانبي في العرين خلف رباعي الدفاع المكون من ميريح ديميرال وريان حامد وعلي مجرشي وماتيو دامس.

بينما يتولى صناعة اللعب الثنائي إمزو ميلو وأتانجا لدعم الثلاثي الهجومي بقيادة الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ماتيوس والهداف فراس البريكان.

وتهدف هذه الخطة لاستغلال المساحات في دفاع الخلود وتحقيق فوز يطمئن الجماهير الأهلاوية التي بدأت تحلم بالاقتراب أكثر من مثلث الصدارة في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه "الراقي" مؤخرًا.

مباراة الأهلي والخلود: الموعد والقناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "ثمانية" عن تخصيص قناتها "ثمانية 1" و"ثمانية 2" لنقل أحداث المباراة مباشرة بجودة فائقة لضمان أفضل تجربة مشاهدة لمتابعي الدوري السعودي في كل مكان.

وتنطلق الإثارة فوق العشب الأخضر في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يعادل الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة والقدس، وللمشجعين المقيمين في الإمارات وسلطنة عمان سيكون الموعد عند السابعة وعشر دقائق مساءً.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والخلود عبر الإنترنت

يمكن للراغبين في متابعة البث الرقمي استخدام تطبيق "ثمانية" أو "جاكو" لمشاهدة اللقاء مجانًا وبجودة متميزة تضع المشجع في قلب الحدث الرياضي الأبرز في المنطقة العربية.