رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ووست...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء السبت نحو العاصمة لندن حيث يستعد ملعب "توتنهام هوتسبير" لاستضافة ديربي مرتقب يجمع بين الجارين توتنهام ووست هام يونايتد في إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأتي هذه المباراة في ظل رغبة جامحة من أصحاب الأرض لتصحيح مسارهم وتجاوز حالة التذبذب التي طالت نتائجهم مؤخرًا؛ مما جعل الفريق يتراجع للمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

يدرك مدرب السبيرز أن الفوز في ديربي اليوم لا يعني مجرد حصد ثلاث نقاط بل هو رسالة استعادة هيبة أمام الجماهير الغاضبة التي تنتظر انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى سكة المنافسة على المقاعد الأوروبية في مطلع عام 2026.

على الجانب الآخر يخوض وست هام يونايتد المباراة وهو يمر بواحدة من أصعب فتراته الفنية حيث يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة؛ مما يضعه ضمن دائرة المهددين بالهبوط بشكل جدي.

ورغم الفوارق الرقمية في جدول الترتيب إلا أن مواجهات الديربي دائمًا ما تذوب فيها الفوارق الفنية لصالح الروح القتالية التي تميز لاعبي "الهامرز" في مواجهات الجار اللندني.

وسيحاول الفريق الضيف استغلال الضغط الجوي المشحون في ملعب توتنهام لخطف هدف مباغت يعقد من مأمورية أصحاب الأرض ويمنحهم نقطة تحول قد تكون هي الأهم في مسيرة الهروب من قاع الترتيب وتجنب السقوط للدرجة الأولى.

تفاصيل مباراة توتنهام ووست هام يونايتد

خصصت شبكة "بي إن سبورتس" قناة beIN Sports 6 HD لتغطية هذا اللقاء الحيوي الذي سينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة تحت قيادة تحكيمية للحكم جارد غيليت.

تشكيلة الفريقين المتوقعة

من المتوقع أن يدخل توتنهام المباراة بتشكيلة هجومية يقودها الموهوب ماتياس تيل بجانب كولو مواني مع الاعتماد على قدرات بيلينغهام في ضبط إيقاع وسط الملعب.

بينما يعول وست هام على صلابة دفاعه والتحولات الهجومية السريعة لمفاجأة الحارس فيكاريو؛ مما يضمن للمتابعين سهرة كروية تتسم بالندية العالية والصراع البدني الشرس الذي تمتاز به مباريات الدوري الإنجليزي عبر تاريخه الطويل.