نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر وعبدالمجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمر جابر بإلتواء في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يخضع عمر جابر لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت تعرض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لإصابة بكدمة في الساق قبل نهاية المباراة مباشرة..

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.