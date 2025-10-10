الفيصل الزبير يسعى لحصد لقب فئة الكأس الذهبي على حلبة برشلونة

فـي آخر سباقات التحمل

يتجه فريق المنار بقيادة المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير إلى حلبة برشلونة نهاية الأسبوع الحالي للمشاركة في آخر سباقات الفريق للموسم الحالي في تحدي جي تي العالمي من «أيه دبليو أس»، لسباقات التحمل للمنافسة على لقب فئة الكأس الذهبي في هذه البطولة.

ويتواجد مع الفيصل في هذه المهمة ينز كلينجمان، وبن تاك تحت الإشراف الفني من فريق دبليو أر تي، على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو» يحتل خلالها المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، مع التأخر بـ 16 نقطة عن ثلاثي فريق «فيرستابن دوت كوم» للسباقات تيري فيرميولن، كريس لولهام، وهاري كينج بعد الفوز بالجولة الماضية لسباقات التحمل في حلبة نوربرغرينغ. كما يتأخر الفريق عن منافسيه بفارق 12 نقطة في بطولة الفرق، ويتمتع فريق «سي أس أيه» للسباقات بفرصةٍ للفوز باللقب أيضًا.

وسبق لفريق المنار للسباقات أن ضمن المركز الثاني في الترتيب الإجمالي لفئة الكأس الذهبي، كما أنهى كأس السباقات القصيرة «السبرينت» بالمركز الرابع في بطولتَي الفرق والسائقين.

وتشهد الجولة الختامية نهاية الأسبوع الحالي مشاركة 60 سيارة، وهو أكبر عددٍ من المشاركات في الحلبة الإسبانية. وإضافةً إلى المنافسين على اللقب، ستشارك سيارات ماكلارين مع فرق أوبتيموم موتورسبورت، أر جيه أن، وكراج 59، كما سيشارك فريق تريزور أتيمبتو للسباقات على متن سيارة آودي إلى جانب فريق بول موتورسبورت وسيارة لامبورغيني في فئة الكأس الذهبي.

وإضافةً لتحدي جي تي العالمي، ستكون هناك سباقات مساندة في حلبة برشلونة نهاية الأسبوع الحالي، ممثّلةً بتحدي «لامبورجيني سوبر تروفيو»، سلسلة «جي تي 2» الأوروبية من بيريللي، وسلسلة «جي تي 4» الأوروبية من نادي «رافا» للسباقات.

وسيُسمح بإجراء التجارب الخاصة يوم الخميس، قبل إقامة ساعتين من التجارب الحرة من الساعة 9:00 صباحًا (11:00 صباحًا بتوقيت مسقط) يوم السبت، ومن ثم الفترة التمهيدية للتصفيات التأهيلية التي ستبدأ الساعة 2:35 عصرًا (4:35 عصرًا بتوقيت مسقط).

وتُقسم التصفيات التأهيلية إلى فترة قصيرة، متاحة لكل سائق من الساعة 10:25 صباح يوم الأحد (12:25 ظهرًا بتوقيت مسقط)، قبل انطلاق سباق التحمل الأخير لهذا الموسم، والذي تبلغ مدته ثلاث ساعاتٍ، في تمام الساعة 3:00 عصرًا (5:00 عصرًا بتوقيت مسقط).

الفيصل الزبير: نملك فرصة الفوز بلقب البطولة

قال المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير: أتطلع قدمًا للسباق نهاية الأسبوع الحالي وهذه الجولة الختامية من البطولة، وآخر جولات سباقات التحمل أيضًا. ونحن في وضعٍ قوي في بطولة السائقين، خصوصًا مع ضمان تحقيق المركز الثاني الإجمالي، كما نتواجد بالمركز الثاني في سباقات التحمل، بفارق 16 نقطة عن الصدارة، ولدينا فرصة للفوز باللقب. وأشار: سنبذل أقصى ما بوسعنا لتحقيق ذلك وأستمتع بالقيادة في حلبة برشلونة، ولكنها حلبة صعبة بالنسبة لسيارات بي أم دبليو. نأمل أن تكون معايير توازن الأداء لمصلحتنا نهاية الأسبوع الحالي لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

ترتيب فئة الكأس الذهبي

1. فيرستابن دوت كوم للسباقات 106 نقاط

2. المنار للسباقات من دبليو أر تي 94 نقطة

3. سي أس أيه للسباقات 84 نقطة

4. فريق أر جيه أن 36 نقطة

5. أوبتيموم موتورسبورت 36 نقطة

6. كراج 59 34 نقطة

7. هيربيرث موتورسبورت 33 نقطة

8. بول موتورسبورت 33 نقطة

9. تريزور أتيمبتو للسباقات 29 نقطة

10. رينغ موتورسبورت 23 نقطة