نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نابولي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ونابولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: خوسانوف، روبن دياز، جوسكو جفارديول، أورايلي.

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، برناردو سيلفا، جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد نابولي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.