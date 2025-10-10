الرياض - كتبت رنا صلاح - تخوض شركة "إيغل فيلمز" تجربة فنية جديدة ومميزة ضمن الموسم الرمضاني لعام 2026، عبر مسلسل "لوبي الغرام" الذي يجمع بين النجمين باميلا الكيك ومعتصم النهار في ثنائية درامية غير مألوفة.

باميلا الكيك ومعتصم النهار في ثنائية رمضانية

ويأتي هذا التعاون ليضيف نكهة مختلفة للموسم الدرامي المقبل، من خلال عمل يجمع بين الكوميديا والدراما، ويُعرض ضمن السباق الرمضاني.



المسلسل من كتابة وسيناريو وحوار منة فوزي وجيمي بو عيد، وإخراج جو بو عيد، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في بيروت، بمشاركة طاقم فني عربي متنوع.

ويقدّم العمل الثنائي باميلا الكيك ومعتصم النهار في قالب كوميدي اجتماعي يعتمد على المواقف الطريفة المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية، بأسلوب لا يخلو من الدراما.



ويتوقع أن يحمل المسلسل جرعة من الضحك الممزوجة بالمآسي، بعيدًا عن النمط التقليدي للأعمال الكوميدية، ما يجعله من أكثر الأعمال ترقبًا من قبل الجمهور العربي.

وتعود باميلا الكيك إلى أجواء الكوميديا من زاوية مختلفة، تحمل طاقة فنية جديدة تلامس الجمهور بخفة ظلها وعفويتها، فيما يؤكد معتصم النهار من خلال الشخصية الجديدة قدرته على التنويع والتجدد في اختياراته الدرامية.



ويأتي هذا العمل إلى جانب إنتاجات أخرى مرتقبة، من بينها مسلسل لبناني تتصدر بطولته النجمة ماغي بو غصن، بمشاركة نخبة من أبرز الممثلين اللبنانيين، ما يجعل موسم رمضان 2026 غنيًا بالتنوع الفني الذي يرضي شريحة واسعة من الجمهور العربي.