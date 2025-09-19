نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة ضيفا على فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ستاد القاهرة الدولي.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

ويطمح فريق الأهلي في العودة إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الأداء المترنح والنتائج السيئة منذ بداية بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

على الجانب الآخر، يطمح فريق سيراميكا بقيادة المدرب علي ماهر، في استغلال تعثر الأهلي والحالة الفنية لفريق الأهلي، ومن ثم تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

ويقع فريق سيراميكا كليوباترا في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، وذلك بعد خوض فريق الأهلي 5 مباريات من أصل 7 جولات لعبت في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية.

