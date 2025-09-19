نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 3 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء والشباب

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة الفيحاء والشباب مساء الجمعة في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والشباب

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

