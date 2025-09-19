الارشيف / الرياضة

موعد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 3 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء والشباب

وتقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة الفيحاء والشباب مساء الجمعة في تمام الساعة 6:35 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والشباب

تردد قناة ثمانية 3

القمر: نايل سات 
التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

