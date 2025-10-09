أخبار مصرية

الداخلية: الفيديو المتداول لتهديد عامل بإشعال محطة وقود بدمياط يعود لعام 2023

0 نشر
0 تبليغ

الداخلية: الفيديو المتداول لتهديد عامل بإشعال محطة وقود بدمياط يعود لعام 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:28 مساءً - فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال إسطوانات بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط.

 

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، سبق تداوله عام 2023، حيث تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط آنذاك من مالك محطة وقود بدائرة المركز، بتضرره من عامل له معلومات جنائية مقيم بذات العنوان، لقيامه بوضع قش أرز وإسطوانات بوتاجاز، بجوار المكان المخصص لتفريغ المواد البترولية للمحطة والتهديد بحرق المحطة لخلافات مالية بينهما، وقد تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا