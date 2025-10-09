النائب محمود بدر يعلن عدم خوض انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 02:28 مساءً -

أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عدم خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بعد مشاورات واسعة ودراسة متأنية لمجريات العملية الانتخابية.

وقال إسماعيل بدر، والد النائب محمود بدر، في بيان مطول، إن مكتب النائب محمود بدر ظل مفتوحا على مدار اثني عشر عامًا لاستقبال طلبات المواطنين من مركز شبين القناطر ومن مختلف محافظات الجمهورية، حيث أرسى النائب تقليدا حميدا تمثل في اللقاء الأسبوعي المفتوح يوم الجمعة مع الأهالي، والذي كان يُنجز خلاله العديد من الطلبات بشكل مباشر أو عبر متطوعي مكتبه الذين واصلوا العمل على مدار الأسبوع لقضاء حوائج المواطنين.

وأكد البيان أن النائب محمود بدر كان دائم الحضور في القضايا الوطنية الكبرى، وحرص في الأزمات على التواصل مع المواطنين عبر البث المباشر لتوضيح المواقف وشرح الحقائق، مؤكدًا التزامه بالشفافية والصدق مع أبناء دائرته ومع الشعب المصري عامة.