نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تحصد 6 ميداليات في بطولة العالم للمواي تاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب المصري للمواي تاي على 6 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب المقامة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فاز الفراعنة بـ ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية حيث حصدت سلمى محمد الميدالية الذهبية في منافسات وزن 63 كجم كما حصد محمد سامي الميدالية الفضية في منافسات وزن 42 كجم، كما فاز محمد تامر جمهوري بالميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم

حصد يوسف مصطفى الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم كما فازت آلاء محمد الميدالية الفضية في منافسات وزن 71 كجم كما فازت زينب عطا الله الميدالية البرونزية في منافسات 60 كجم.

أشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بما حققه الفراعنة حتى الآن في منافسات بطولة العالم للشباب والوصول إلى منصات التتويج عبر حصد 6 ميداليات متنوعة.

كما قدم محمد إبراهيم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على دعمه للاتحاد المصري للمواي تاي الأمر الذي جعل الاتحاد يصل إلى منصات تتويج البطولات التي يخوضها في الخارج.

خاض المنتخب المصري منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب بـ 12 لاعب ولاعبة وهم: صبري علي في منافسات وزن 38 كجم،، محمد سامي لاعب وزن 42 كجم، محمد تامر لاعب وزن 81 كجم، مصطفى يوسف لاعب وزن +81 كجم، مصطفى خميس لاعب وزن 54 كجم، آدم أحمد لاعب وزن 60 كجم، ذكرى صلاح لاعبة وزن 54 كجم، سما إبراهيم لاعبة وزن 63.5 كجم، آلاء محمد لاعبة وزن+ 75 كجم، زينب البادي لاعبة وزن67 كجم، هدى محمد لاعبة وزن 48 كجم، سلمى محمد لاعبة وزن 60 كجم.

وترأس بعثة الفراعنة في بطولة العالم للمواي تاي الدكتور مصطفى الشيخ، فيما قاد المنتخب المصري للمواي تاي الماستر رفعت جابر مدير فني، وائل فهر مدرب، عمرو مجدي مدرب.

