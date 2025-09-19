أحمد جودة - القاهرة - فوز الداخلية وتعادل بلدية المحلة والقناة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة بدوري القسم الثاني (ا) دوري المحترفين عن التالي:

-فوز فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبد الملك على فريق راية بقيادة أشرف توفيق بهدف دون رد سجله كابوشا في الشوط الثاني.

-تعادل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف مع فريق ديروط بقيادة أحمد عبد المنعم كشري بهدف لمثله تقدم فريق البلدية بهدف دون رد في الشوط الأول سجله جوشوا وتعادل ديروط في الدقيقة 90+4 عن طريق محمد عصام

- تعادل فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد مع نظيره فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد بهدف لمثله تقدم فريق

القناة بهدف دون رد في الشوط الأول سجله محمود حرشه وتعادل المنصورة في الشوط الثاني عن طريق عمار القزاز