نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من جون إدوارد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشَّن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، صفحته الرسمية والوحيدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي تدشين صفحة المدير الرياضي لنادي الزمالك على موقع "فيس بوك" بعد انتشار العديد من التصريحات والأنباء المغلوطة عبر الصفحات المزيفة التي تحمل اسم المدير الرياضي.

ومن المقرر أن تكون هذه الصفحة هي الوحيدة التي تمثل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وستصدر من خلالها أي تصريحات رسمية أو عبر المنصات الرسمية للنادي فقط.

