فيريرا يوجه طلبًا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة للاعبين، وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.