نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحه وحرس الحدود فى لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام حرس الحدود المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسى، سمير فكرى، سامادو.

خط الهجوم: بابى بادجى، صامويل امادى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور، شريف رضا، يوسف عفيفى، محمد سعيد مكرونه، محمد مصطفى ميدو، الحبيب، أحمد فوزى، أحمد حسن، عبده يحيى، حسام أشرف.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود أيضًا عن تشكيل فريقه وضم التشكيل كلا من:

محمود الزنفلى، محمود البدرى،إسلام أبو سليمه، ابراهيم عبد الحكيم، محمد مجلة، محمد أشرف روقا، أحمد الشيخ، عمر سافيولا،مؤمن عوض، محمد النجيلى، محمد حمدى زكى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمرو شعبان، يوسف مرعى، فوزى الحناوى، محمد مصطفى، محمد بيومى، اسماعيل اشرف، يوسف عاطف، محمود اوكا.

