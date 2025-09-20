دوت الخليج -

ليون يلاحق باريس في الصدارة

تغلَّب ليون على ضيفه أنجيه 1 ـ 0، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. ليون يلاحق باريس في الصدارةتغلَّب ليون على ضيفه أنجيه 1 ـ 0، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. سجل الأمريكي تانر تيسمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65. ورفع ليون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا" بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان المتصدر، بينما توقف رصيد أنجيه عند خمس نقاط في الترتيب الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء بقية مباريات الجولة.

