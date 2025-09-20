نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الرياضة في مختلف أنحاء العالم السبت الممتاز والذي يذاع فيه مباريات كبيرة في الدوريات الكبرى.

ومن أبرز المباريات مباريات ليفربول أمام إيفرتون وتشيلسي أمام مانشستر يونايتد، وريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

ونستعرض في دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في مختلف الدوريات والقنوات التلفزيونية الناقلة:-

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول × إيفرتون – الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORTS 1

‎بيرنلي × نوتينجهام فورست – الخامسة مساء

‎برايتون × توتنهام هوتسبير – الخامسة مساء

‎ولفرهامبتون × ليدز يونايتد – الخامسة مساء

‎وست هام × كريستال بالاس – الخامسة مساء

‎مانشستر يونايتد × تشيلسي – السابعة والنصف مساء – على

‎قناة beIN SPORTS 1

‎فولهام × برينتفورد – العاشرة مساء - على قناة

beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

‎نانت × رين – السادسة مساء

‎بريست × نيس – الثامنة مساء

‎لانس × ليل – العاشرة مساء

وتنقل المباريات عبر مجموعة بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

‎جيرونا × ليفانتى – الثالثة عصرا

‎ريال مدريد × إسبانيول – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS 1

‎ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية – السابعة والنصف مساء

‎فياريال × أوساسونا – السابعة والنصف مساء

‎فالنسيا × أتليتك بيلباو – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

‎بولونيا × جنوى – الرابعة مساء

‎فيرونا × يوفنتوس – السابعة مساء

‎أودينيزى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

‎هوفنهايم × بايرن ميونخ – الرابعة والنصف مساء

وتنقل المواجهة عبر مجموعة بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة

مواعيد مباريات الدوري السعودي

‎الحزم × الفتح – 6:40 مساء

‎النجمة × الاتحاد – 6:40 مساء

‎النصر × الرياض – التاسعة مساء

تنقل المبارايات عبّر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للمسابقة.