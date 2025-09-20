نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ربيع يقترب من العودة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب النادي، وذلك بعد فترة غياب طويلة منذ بداية الموسم بسبب إصابته في العضلة الضامة خلال معسكر الإعداد.

ويخشى الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا التعجل في الدفع باللاعب في المباريات الرسمية، خوفًا من تعرضه لأي مضاعفات أو انتكاسة جديدة.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني لاستبعاده من قائمتَي مباراتي الجونة والأهلي المقبلتين، على أن يخضع لبرنامج بدني وتأهيلي مكثف، ليكون جاهزًا للمشاركة بصورة طبيعية عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

