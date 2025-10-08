نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخضر يقترب من حلم المونديال.. تفاصيل مباراة السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي في المقال التالي

أشعل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أجواء ملعب الجوهرة المشعة بجدة خلال مواجهته القوية أمام منتخب إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، في لقاء حاسم جذب أنظار الملايين من عشاق الكرة العربية، خاصة مع اقتراب لحظة الحسم وتحديد المنتخب المتأهل رسميًا للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

الأخضر يقترب من الحسم

دخل المنتخب السعودي اللقاء وهو يعلم أن الفوز يعني خطوة جديدة نحو المونديال السابع في تاريخه، مستندًا إلى تاريخه الكبير في البطولات الآسيوية ودعمه الجماهيري الضخم.

منذ بداية المباراة، فرض الأخضر سيطرته على مجريات اللعب بتمريرات سريعة وضغط هجومي مكثف، بينما اعتمد المنتخب الإندونيسي على الهجمات المرتدة السريعة ومحاولة استغلال المساحات خلف الدفاع السعودي.

ورغم التكافؤ النسبي في بعض فترات اللقاء، إلا أن خبرة لاعبي السعودية، وعلى رأسهم سالم الدوسري ومحمد كنو، كانت العامل الأبرز في ترجيح كفة المنتخب الوطني.

أجواء جماهيرية غير مسبوقة في جدة

امتلأت مدرجات ملعب الملك عبدالله الدولي بالجماهير السعودية التي حضرت من مختلف مناطق المملكة، رافعة الأعلام الخضراء ومرددة الهتافات التي أشعلت الحماس في نفوس اللاعبين.

وأكد الحضور الجماهيري الكبير أن المنتخب السعودي يحظى بدعم لا محدود من جماهيره في كل مكان، خاصة في المباريات المصيرية التي تحدد مصير التأهل إلى البطولات الكبرى.

التغطية التلفزيونية والتحليل الفني

تم نقل المباراة عبر قنوات SSC الرياضية داخل المملكة، وbeIN Sports HD في المنطقة العربية، مع تغطية تحليلية موسعة قدمت قراءة فنية لأداء الفريقين، وركزت على تفوق الأخضر في السيطرة والاستحواذ.

كما أثنى المحللون على أداء الحارس نواف العقيدي الذي تألق في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة، مؤكدين أنه أحد أبرز نجوم اللقاء.

تشكيل المنتخب السعودي في المباراة

حراسة المرمى: نواف العقيدي

نواف العقيدي الدفاع: نواف بوشل – حسان تمبكتي – جهاد ذكري – متعب الحربي

نواف بوشل – حسان تمبكتي – جهاد ذكري – متعب الحربي الوسط: محمد كنو – عبدالله الخيبري – مصعب الجوير

محمد كنو – عبدالله الخيبري – مصعب الجوير الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – صالح أبو الشامات

ماذا بعد مباراة السعودية وإندونيسيا؟

بانتهاء هذه المواجهة، بات المنتخب السعودي على أعتاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بأن يواصل الفريق مسيرته الناجحة ويحقق حلم التأهل من جديد، ليحافظ على مكانته بين كبار آسيا والعالم.