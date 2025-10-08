غدا ..انطلاق جولة الذهاب بالدور نصف النهائي لدوري الناشئين لكرة اليد

فـي صراع التأهل للمباراة النهائية

تنطلق غدا «الجمعة» منافسات الدور نصف النهائي لدوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/2026م، وذلك باقامة مباراتين في هذه الجولة، حيث يلتقي في المباراة الاولى نزوى مع مسقط في الساعة الثالثة والنصف عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بنزوى ويلعب في المباراة الثانية السيب مع أهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بنادي السيب .وقد تأهلت أربعة فرق إلى هذا الدور بعد منافسات قوية في مرحلة دور المجموعات، حيث تصدر فريقا السيب ونزوى المجموعة الأولى، بينما جاء فريقا مسقط وأهلي سداب في صدارة المجموعة الثانية وتتطلع جميع الفرق المتأهلة إلى تحقيق الفوز في مباريات الذهاب غدًا بهدف وضع قدم قوية نحو التأهل للمباراة النهائية في خطوة حاسمة نحو حلم التتويج بلقب الدوري.

وشهدت الفترة التي أعقبت ختام دور المجموعات استعدادات مكثفة من قبل الأندية الأربعة، حيث عملت على إعادة ترتيب أوراقها وتعزيز جاهزيتها الفنية والبدنية وتأتي هذه الجهود في ظل متطلبات هذه المرحلة التي تتطلب بذل أقصى الجهود لتحقيق طموح الوصول إلى النهائي ويُعد دوري الناشئين منصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة وحيث يمثل فرصة ذهبية للاعبين لإبراز قدراتهم وإثبات جدارتهم .

أما مباريات الاياب ستقام يوم 24 من الشهر الجاري، حيث تستضيف صالة نادي السيب المباراتين الاولى تجمع مسقط مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا تليها المباراة الثانية اهلي سداب مع السيب في الساعة السادسة مساء، والفائز من المباراتين يتأهل الى المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 اكتوبر الجاري بالصالة الرئسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع، وفي حالة تعادل الفريقين بنتيجة مجموع المباراتين في الدور النصف النهائي بالنقاط والاهداف سيتم اللجوء مباشرة الى رميات (7 ) أمتار، اما تحديد المراكز في حالة تعادل الفريقين بالوقت الاصلي سيتم اللجوء مباشرة الى رميات (7 ) أمتار .