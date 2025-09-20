نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغموض يسيطر على جائزة الكرة الذهبية 2025 وسط شائعات وتسريبات غير مؤكدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لم يتبقَ سوى ثلاثة أيام على موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ومع ذلك لا تزال التكهنات قائمة حول هوية المتوج باللقب، خاصة في ظل الشائعات التي غزت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

ورغم أن عثمان ديمبيلي يُعد المرشح الأبرز هذا العام، فإن المفاجآت التي شهدتها نسخة 2023-2024 –حينما خطف الإسباني رودريغو هيرنانديز الجائزة– جعلت الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات.

شائعات "قوائم مزيفة"

إحدى القوائم التي انتشرت مؤخرًا عبر الإنترنت وضعت البرازيلي رافينيا في صدارة الترتيب برصيد 800 نقطة، يليه زميله ديمبيلي بـ710 نقاط، ثم الشاب لامين يامال في المركز الثالث بـ644 نقطة. أما نجم ريال مدريد كيليان مبابي فجاء –حسب هذه القائمة– في المركز السابع برصيد 222 نقطة فقط.

هذه التسريبات أثارت جدلًا واسعًا، ما دفع وسائل الإعلام الفرنسية للتحرك سريعًا لنفي صحتها. الصحفي جيوفاني كاستالدي من ليكيب أكد عبر حسابه في منصة "إكس" أن "لا أحد يعرف هوية الفائز الحقيقي، وكل ما يُنشر حتى الآن مجرد أكاذيب". كما شدد على أن حتى اللاعب المتوج لن يعلم بفوزه إلا لحظة إعلان اسمه مباشرة في الحفل المقرر في 22 سبتمبر.

ريال مدريد يقاطع الحفل

الجدير بالذكر أن ريال مدريد لن يشارك في الحفل هذا العام، في استمرار لنهج المقاطعة الذي بدأ منذ أكتوبر 2024 عقب خسارة فينيسيوس جونيور لصالح رودريغو هيرنانديز، وهو ما اعتبرته إدارة فلورنتينو بيريز "ظلمًا صارخًا".

ومنذ ذلك الحين، قطع النادي الملكي أي علاقة بالكرة الذهبية، حيث لم يعلق عبر قنواته الرسمية ولا عبر منصاته الرقمية على قوائم المرشحين، في إشارة إلى القطيعة التامة بين الطرفين.

كل الأنظار تتجه الآن إلى باريس لمعرفة هوية الفائز بالكرة الذهبية 2025، وسط ترقب كبير واحتمالات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.



