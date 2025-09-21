نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يراقب كارلوس باليبا... ومانشستر يونايتد يدخل السباق على نجم برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتسارع وتيرة الاهتمام بنجم خط وسط برايتون كارلوس باليبا، مع تقارير تفيد بأن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يراقب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا عن كثب.

الدولي الكاميروني الذي أظهر إمكانيات هائلة في موسمه الأول مع فريقه الإنجليزي، أصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي.

وبينما يضع ليفربول عينه على تعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين الموهوبين في منتصف الملعب، يواجه الفريق الأحمر منافسة شرسة من مانشستر يونايتد، الذي أيضًا أبدى اهتمامًا جادًا باللاعب. يقال إن المدربين في أولد ترافورد يعتبرون باليبا خيارًا قويًا لتقوية مركز خط الوسط في المستقبل القريب.

باليبا، الذي تألق في الموسم الماضي مع برايتون، أثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. المهارات الفنية العالية والقدرة على التأثير في مجريات المباريات جعلته هدفًا للعديد من الأندية الكبيرة، ويبدو أن هذا الصراع على خدماته سيستمر طوال فترة الانتقالات المقبلة.