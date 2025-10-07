الرياض - كتبت رنا صلاح - نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، نُسبت فيه مواقف وصفتها الحركة بـ"غير الصحيحة" لوفدها المفاوض في مصر.

حماس تنفي تقريرًا حول تسليم سلاحها وتصفه بـالتضليل

وقالت الحركة في بيان رسمي إن ما ورد في التقرير يأتي "في سياق التضليل، وبث البلبلة في الرأي العام"، مؤكدةً أن المواقف المنسوبة إليها لا أساس لها من الصحة.

قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن "مصدر فلسطيني"، أن حركة حماس وافقت خلال المفاوضات الجارية في شرم الشيخ على تسليم سلاحها لهيئة مصرية-فلسطينية مشتركة.

كما زعم التقرير أن حماس رفضت وجود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كحاكم لغزة، ورفضت "بشكل قاطع" تسليم القطاع للجنة دولية انتقالية.

في بيانها، دعت حركة حماس مجدداً وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالمهنية والموضوعية في التغطية الإعلامية، وخصوصاً في هذا الوقت الدقيق والحساس".

وشددت على ضرورة "عدم الاعتماد على مصادر مجهولة أو أخبار غير موثوقة"، مؤكدةً أن مواقفها الرسمية تصدر فقط عبر قنواتها المعروفة أو من خلال متحدثيها الرسميين.

ويأتي هذا السجال الإعلامي في وقت حرج للغاية، حيث تخوض الحركة مفاوضات فنية دقيقة في مصر للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وأي تسريبات غير دقيقة قد تؤثر سلباً على مسار المحادثات الحساسة.