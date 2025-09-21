نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-09-2025 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

خطف ليفربول المركز الأول في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة بينما جاء توتنهام في المركز الثاني برصيد 10 نقاط وجاء آرسنال وكريستال بالاس وبورنموث في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 9 نقاط.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج...

- بورنموث ونيوكاسل يونايتد الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- سندرلاند وأستون فيلا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- آرسنال ومانشستر سيتي الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر