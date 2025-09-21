أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج قبل مباريات اليوم؟ في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012