نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج قبل مباريات اليوم؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
يحتل حاليا النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 5 أهداف.
خطف الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي من إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 29 هدف.
من يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج قبل مباريات اليوم؟
ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..
1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 5 أهداف
2 - أنطوان سيمينيو - بورنموث - 3 أهداف
3 - فيكتور جيوكيريس - آرسنال - 3 أهداف
4 - جايدون انطوني - بيرنلي - 3 أهداف
5 - ريتشادليسون - توتنهام - 3 أهداف
6 - هوجو ايكيتيكي - ليفربول - 3 أهداف