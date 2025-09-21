الرياضة

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا مع نظيره باريس سان جيرمان اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر في لقاء منتظر بينهم بستاد فيلودروم ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة بداية مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وباريس

Bein sports hd 1
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاسقطاب: أفقي
الترميز 27500
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4
 

