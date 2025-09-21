نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا مع نظيره باريس سان جيرمان اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر في لقاء منتظر بينهم بستاد فيلودروم ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة بداية مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك مارسيليا وباريس

Bein sports hd 1

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاسقطاب: أفقي

الترميز 27500

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

