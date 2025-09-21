نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالميراس يضيق الخناق على فلامينغو في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصل بالميراس مطاردته لفلامينغو في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ضيفه فورتاليزا 4-1 بالجولة الثانية والعشرين.

في باقي المباريات فاز بوتافوغو على أتلتيكو مينيرو 1-0 وفلومينينسي على مضيفه فيتوريا 1-0 وتعادل سيارا مع باهيا 1-1.

وتقدم رافاييل فيجا بهدف لبالميراس من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة ثم تعادل لوكاس كريسبيم لفورتاليزا في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني أضاف رامون سوسا الهدف الثاني لبالميراس في الدقيقة 57 وتكفل أندرياس بيريرا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 82 و89.

الفوز رفع رصيد بالميراس إلى 49 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بنقطة واحدة عن فلامينغو المتصدر.