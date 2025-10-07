الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّه يرى "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق سلام في قطاع غزة.

ترامب يرى فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة

وأضاف ترامب خلال تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض، أن فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المباحثات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب في قطاع غزة.



وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.