عاجل- رسميًا.. إطلاق هاتف Oppo A6 Pro الجديد بمواصفات قوية وتصميم أنيق

أحمد جودة - القاهرة - رسميًا.. إطلاق هاتف Oppo A6 Pro الجديد بمواصفات قوية وتصميم أنيق

أعلنت شركة أوبو (Oppo) رسميًا عن طرح هاتفها الجديد Oppo A6 Pro في الأسواق المصرية، بعد فترة قصيرة من إطلاقه العالمي في عدد من الدول. ويأتي الهاتف ليحل محل الإصدار السابق Oppo A5 Pro، مع تحسينات كبيرة في الأداء والمواصفات، سواء في نسخة 4G أو 5G، ما يجعله من أبرز الهواتف المنافسة في الفئة المتوسطة لعام 2025.

مواصفات هاتف Oppo A6 Pro

جاء Oppo A6 Pro بمجموعة من المواصفات التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، على النحو التالي:

• الوزن: 188 جرام

• الأبعاد: 158.2 × 75 × 8 مم

• الخامات: هيكل مصنوع من البلاستيك عالي الجودة

• مقاومة الماء والغبار: حاصل على شهادات عالمية للحماية

• شرائح الاتصال: يدعم تركيب شريحتي SIM (4G / 5G)

• الشاشة: قياس 6.57 بوصة

• دقة العرض: 2372×1080 بكسل

• كثافة البكسلات: 397 بكسل لكل بوصة

• السطوع: يصل إلى 1400 شمعة

• معدل التحديث: 120 هرتز لتجربة استخدام أكثر سلاسة

• المعالج: من شركة ميدياتيك

• الذاكرة الداخلية: 256 جيجابايت

• الرامات: 8 جيجابايت

• نوع الذاكرة: UFS 2.2

• الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابكسل

• الكاميرا الخلفية: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

• منفذ السماعات: يدعم منفذ 3.5 مم

• المستشعرات: تشمل مستشعر التقارب الحقيقي وعدة حساسات ذكية

• البطارية: سعة ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير

• الشحن السريع: قدرة 80 وات

• الألوان المتاحة: الفضي، الأزرق، الأحمر، الوردي

سعر هاتف Oppo A6 Pro في مصر

يتوفر الهاتف الجديد في نسختين بأسعار تنافسية داخل السوق المصري:

• النسخة 4G: بسعر 15،000 جنيه مصري

• النسخة 5G: بسعر 17،000 جنيه مصري

أهم مميزات Oppo A6 Pro

• بطارية ضخمة تدوم لساعات طويلة مع شحن فائق السرعة

• شاشة مشرقة وسلسة بمعدل تحديث 120 هرتز

• أداء قوي بفضل معالج ميدياتيك وذاكرة كبيرة

• كاميرات عالية الجودة تلتقط صورًا واضحة ومفصلة

• مقاومة ممتازة للماء والغبار

• تصميم أنيق وألوان عصرية تناسب جميع الأذواق

يأتي Oppo A6 Pro ليؤكد استمرار أوبو في المنافسة بقوة في سوق الهواتف المتوسطة، بفضل الجمع بين الأداء العالي، والكاميرات المتطورة، والبطارية العملاقة.