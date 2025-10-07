نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تطالب إسرائيل بالإفراج عن قيادات عليا من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مصرية مطلعة على سير مفاوضات إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ المصرية أن مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لاتفاق واضح.

وأكدت المصادر المصرية المطلعة أن الجهود المصرية المكثفة تهدف لتحديد الآليات والإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين.

وأكدت المصادر أن وفد حركة حماس في عملية المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل يطالب بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على غزة.

وأشارت المصادر إلى استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في اللقاءات الخاصة بتنفيذ خطة ترامب.

وأوضحت المصادر المصرية إلى أن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل، مؤكدة أن حركة حماس تطالب بالإفراج عن عدد من القيادات من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرون.

وانطلقت في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين، محادثات غير مباشرة بين وفدي إسرائيل وحركة حماس، برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة التي استمرت نحو عامين، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا ودمار هائل.

ويرأس وفد حماس خليل الحية، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة، بينما يقود الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، مع مشاركة مبعوثين أمريكيين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووصول وفود من قطر وتركيا لدعم الجهود.

وخطة ترامب، التي أُعلنت في 29 سبتمبر 2025 بالبيت الأبيض بحضور بنيامين نتنياهو، مكونة من 20 نقطة رئيسية، تشمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وإفراج حماس عن جميع الرهائن الأحياء والجثامين (نحو 48 رهينة، 20 منهم أحياء) في غضون 72 ساعة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 سجينًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد و1700 آخرين معتقلين منذ بدء الحرب.