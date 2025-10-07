رئيس الوزراء: تماسك وقوة مصر قائم على تماسك القوات المسلحة والشعب المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تماسك وقوة مصر قائم على تماسك القوات المسلحة والشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن مصر دورها كبير فى الإقليم وتحقيق الهدف الأسمى بوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وقال رئيس الوزراء، إن فوز المرشح المصرى الدكتور خالد العنانى، يُمثل إنجازًا تاريخيًا يؤكد رصيد مصر، وقوتها الناعمة، وثقلها الراسخ فى الدوائر الإقليمية والدولية، كما جاء ليُتوج مسيرة التحرك الفاعل للدبلوماسية المصرية العتيدة تجاه الإدارة المُحترفة لملف ترشح الدكتور خالد العنانى، مُعربًا عن تقدير مصر واعتزازها بكافة الأصوات التى دعمت مُرشح مصر بأغلبية حاشدة، فى مشهدٍ عكس تأييدًا واسع النطاق، وثقة فى كوادرنا الوطنية المميزة، والتفافًا حول إرث مصر التاريخى والحضارى والإنساني.