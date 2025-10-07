العالم اليوم - رئيس "استعلامات مصر": بلا ضمانات لا يمكن توقع سلوك نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر رئيس "استعلامات مصر": بلا ضمانات لا يمكن توقع سلوك نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 08:17 مساءً - طالب رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بضمانات تلزم إسرائيل بتنفيذ الخطة الأميركية بشأن غزة، وتمنعها من العودة للعمليات العسكرية.

وأوضح رشوان خلال حديثه لبرنامج "رادار" على "دوت الخليج"، الثلاثاء، أن الضمانة الأساسية لتنفيذ إسرائيل تعهداتها في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وأكد أن "الدول الثمانية التي أطلعها ترامب على الخطة تتمتع بعلاقات قوية مع واشنطن وموقعا إقليميا وعالميا، يمكنها من الضغط حتى تلتزم إسرائيل بتعهداتها".

وأضاف: "من دون هذه الضمانات لا يمكن توقع سلوك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعد الإفراج عن الرهائن، الأحياء أو الأموات".

ونوه رشوان إلى أن إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس يعني أن حرب العامين الماضيين لم تحقق أهدافها، محذرا من أن تراجع إسرائيل عن وقف الحرب والعودة إلى العمليات العسكرية وسياسة تهجير سكان غزة قد يؤدي إلى خطر إقليمي فادح.

وفي حال فشل المفاوضات، أشار رشوان إلى احتمال فرض الإدارة الأميركية رؤيتها على الطرفين.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات إن عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة لن تتم دفعة واحدة، بل ستسغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن خطة الإدارة الأميركية تضمنت إشارة واضحة لدور السلطة بعد إتمام الإصلاحات الضرورية.

وأضاف رشوان أن قبول نتنياهو بإشراك السلطة في خطة ترامب يعكس تراجعا في موقفه السابق تجاه هذا الملف.

وأشار إلى أن القاهرة نجحت في التوصل إلى اتفاق بين السلطة والفصائل الفلسطينية، بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط تضم 15 عضوا من مختلف الأطراف الفلسطينية، بشرط ألا يكون أي منهم تابعا للفصائل.

وتابع رشوان: "الإعلان عن قرب وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى القاهرة يدل على تحقيق تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس".

وشدد المسؤول المصري على أن تصريحات ترامب توحي بحرص الإدارة الأميركية على إنهاء الحرب في غزة.