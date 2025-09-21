نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة انتر ميلان ضد ساسولو في الكالتشيو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، نظيره فريق ساسولو، مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لموسم 2025/26.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو في الكالتشيو

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سان سيرو معقل العملاق الإيطالي، مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو، والتي ستقام مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن منصة starzplay هي التي ستقوم ببث مباريات بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.