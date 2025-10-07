نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة الدين ونشر الوسطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء ينعى العالم الجليل أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة الدين ونشر الوسطية

مدبولي يشيد بمسيرة علمية حافلة بالعطاء

عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص حزنه وأساه لوفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية فجر اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت أحد رموزها الدينية والفكرية الذين أثروا الحياة العلمية والدعوية لعقود طويلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم أفنى حياته في خدمة الدين والعلم، وساهم بفكره المستنير في نشر صحيح الدين والدفاع عن القيم الأخلاقية والوسطية، موضحًا أن سيرته ستبقى نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والعطاء.

رسالة تقدير لعالم من علماء الأزهر

وأكد الدكتور مدبولي أن العالم الراحل كان مثالًا للعالم الأزهري المخلص، الذي جمع بين العلم العميق والخلق الرفيع، مشيرًا إلى أن له بصمات واضحة في مسيرة الدعوة والتعليم، سواء من خلال رئاسته السابقة لجامعة الأزهر الشريف أو عبر مجلسه في هيئة كبار العلماء.

كما نوّه إلى أن ما قدمه الدكتور أحمد عمر هاشم من جهود في الدفاع عن الفكر الوسطي ومحاربة التشدد والغلو، سيظل باقيًا في وجدان الأمة، وفي قلوب محبيه وتلاميذه في مصر والعالم الإسلامي.

خالص العزاء لأسرة الفقيد وتلاميذه

وتقدم رئيس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وتلاميذه من العلماء والطلاب داخل مصر وخارجها، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع وجهد مخلص في خدمة الإسلام والمجتمع.