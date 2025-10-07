عاجل- مجلس الوزراء يقرّ قانون حماية المنافسة ويعيد أراضي شرق العوينات للدولة دعمًا للتنمية والتوسع العمراني

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يقرّ قانون حماية المنافسة ويعيد أراضي شرق العوينات للدولة دعمًا للتنمية والتوسع العمراني

حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار



في خطوة تعكس حرص الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويهدف القانون إلى تعزيز بيئة الاستثمار العادل، ومنع احتكار السلع والخدمات، وخلق مناخ اقتصادي صحي يشجع على المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق استقرار السوق المصري.

قرارات لدعم التنمية في الوادي الجديد

وفي إطار جهود الحكومة لدعم التنمية العمرانية في المحافظات، وافق المجلس على استنزال مساحة 97.7 فدان شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى ملكية الدولة الخاصة.

ويأتي القرار نتيجة تداخل هذه المساحة مع الحيز العمراني المعتمد لقرية العين، ما يتيح الاستفادة منها في التوسع العمراني والخدمات المحلية، ضمن خطة الدولة لتعمير المناطق الحدودية وتعزيز التنمية في صعيد مصر.

خطوات نحو تنمية شاملة ومستدامة

تعكس القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الحر ودعم التنمية الإقليمية، عبر تشريعات تضمن المنافسة العادلة، وتخصيص أراضٍ تسهم في تحقيق التوسع العمراني وتحسين الخدمات للمواطنين.