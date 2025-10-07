نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين ناعيًا الدكتور أحمد عمر هاشم: أفنى عمره في نشر تعاليم الإسلام السمحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة العلّامة الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأحد أبرز أعلام الحديث الشريف والدعوة الإسلامية في العصر الحديث؛ الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء حافلة بالعلم النافع والعمل الصالح.

قال نقيب الإعلاميين، إن الدكتور أحمد عمر هاشم حفظ القرآن الكريم وتجويده وهو في العاشرة من عمره، ودرس الابتدائية بالأزهر الشريف، واستمر في دراسته الأزهرية إلى أن تخرج في كلية أصول الدين عام 1961، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب رئيس جامعة الأزهر الشريف عام 1995، ثم التحق بعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الفقيد - رحمه الله - كان علمًا من أعلام الأزهر الشريف، حيث جمع بين العلم الراسخ والعمل الصالح، وأفنى عمره في خدمة سنة النبي ﷺ ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وأسهم بعلمه وجهده في بناء أجيال من العلماء والدعاة.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن الفقيد الراحل أنتج العديد من المؤلفات الهامة التي أرست المكتبة الإسلامية، حيث ألّف أكثر من 120 كتابًا خلال مسيرته العلمية، آخرها كتاب «فيض الباري في شرح البخاري»، وهو عبارة عن 16 مجلدًا، كل مجلد يحتوي على 600 صفحة، وقد استغرق في إنجازه 17 عامًا.