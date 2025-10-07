نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم.. مدبولي يؤكد التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي ويدعو للحفاظ على الحرف التراثية دعمًا لهوية مصر الثقافية في المقال التالي

احتفالات نصر أكتوبر ورسائل الرئيس السيسي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس بهذه المناسبة حملت رسائل قوية عن معاني السلام العادل، مؤكدًا أن التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل كانت نموذجًا لتحقيق الاستقرار، وأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق الشرعية الدولية.

متابعة مشروعات الكهرباء والتنمية الزراعية

أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي تابع هذا الأسبوع أداء قطاعات الكهرباء والبترول والثروة المعدنية وجهاز مستقبل مصر، لمتابعة توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز جهودها لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط الاستصلاح الزراعي.

مدبولي: معرض “تراثنا” تجسيد لاهتمام الدولة بالحرف اليدوية

تحدث مدبولي عن افتتاحه، نيابة عن الرئيس السيسي، فعاليات الدورة السابعة من معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية 2025، مؤكدًا أن تنظيم المعرض للعام السابع على التوالي يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي الذي يضم آلاف الحرفيين.

وأوضح أن منتجات المعرض تمثل امتدادًا للحضارة المصرية العريقة وتعكس التنوع الثقافي والفني في مختلف المحافظات، مشيدًا بدور الحرفيين في الحفاظ على الهوية المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

التزام حكومي بالإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي

وفي الشأن الاقتصادي، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني برؤية مصرية خالصة تهدف لتحقيق نمو مستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن الحكومة تتابع بالتنسيق مع البنك المركزي مؤشرات سعر الصرف، والتضخم، والتدفقات الدولارية، واحتياطات النقد الأجنبي، لضمان استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نعي العالم الجليل أحمد عمر هاشم

وفي ختام الاجتماع، نعى الدكتور مصطفى مدبولي العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية فجر اليوم، مشيدًا بمسيرته العلمية والدعوية ودوره في نشر الوسطية والاعتدال.

وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وطلابه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.