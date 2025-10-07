الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، عن "وقف شامل لإطلاق النار" مع الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، عقب لقائه بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في دمشق.

وزير الدفاع السوري يعلن وقفًا لإطلاق النار مع الأكراد

وكتب أبو قصرة في منشور على "إكس": "التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرقي سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".

وأتى ذلك عقب مواجهات بين قوات مرتبطة بالطرفين في مدينة حلب ليل الاثنين، أسفرت عن مقتل شخصين.