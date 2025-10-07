العالم اليوم - ترامب يهدد بتفعيل قانون يعود لعام 1807.. ما هو؟

انتم الان تتابعون خبر ترامب يهدد بتفعيل قانون يعود لعام 1807.. ما هو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:25 مساءً - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللجوء إلى قانون يعود للقرن التاسع عشر لـ"قمع التمردات، ومواجهة العراقيل القانونية التي تعيق قراراته لنشر الجنود في المدن الأميركية".

وقال ترامب، الإثنين، إنه قد يلجأ إلى قانون التمرد الذي سن سنة 1807، لنشر القوات في المدن الأميركية.

وأوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لدينا قانون التمرد لسبب وجيه"، مشيرا إلى أن القانون سن في أوائل القرن لـ19 لقمع التمردات.

وأضاف: "إذا اضطررت لتفعيله سأفعل ذلك، إذا كان الناس يقتلون وكانت المحاكم تعيقنا أو الحكام أو رؤساء البلديات يعيقوننا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد تعثر محاولته لنشر قوات فدرالية لقمع الاحتجاجات في عدة مدن أمام المحاكم، إذ منعت إحدى المحاكم نشر الجيش في ولاية أوريغون، بينما سمحت أخرى بذلك في ولاية إلينوي.

وأصدر ترامب، أوامر بنشر القوات الفدرالية في العديد من المدن مثل لوس أنجلوس، والعاصمة واشنطن، كما هدد بنشرها في مدن أخرى.

وزعم ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على الجريمة، وحماية المنشآت الفدرالية والعاملين فيها من الاحتجاجات، التي نشبت إثر سياسته الجديدة في التعامل مع المهاجرين.

وفي الأيام الأخيرة، حاول ترامب إرسال قوات إلى كل من بورتلاند في أوريغون وشيكاغو في إلينوي، لكن المسؤولين المحليين وحكام تلك المدن، خاصة الديمقراطيين، يرون أن ذلك غير ضروري و"غير دستوري".