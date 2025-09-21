نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أرسنال يتحدى بيب جوارديولا.. علينا أن نفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجم فريق ارسنال جيوكيرس عن مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي.

يستضيف أرسنال نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد في واحدة من كلاسيكيات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه، ويحتضن اللقاء ملعب “الإمارات”، ويديره الحكم ستيوارت أتويل،

بنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

يحتل ارسنال المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري وفي جعبته 9 نقاط من 4

مباريات، فيما يقع السيتي بالمركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

جيوكيرس يتحدى بيب جوارديولا

جيوكيريس عن مواجهة مانشستر سيتي:

" هناك فرق كبيرة في الدوري الإنجليزي تتطلب منك تقديم أداء قوي في هذه المباريات".

"نحن نتطلع إلى هذه المباريات ونريد الفوز بها"