كريم رمزي: 31 أكتوبر المقبل هو موعد انتخابات النادي الأهلي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيترأس اجتماع محلس الإدارة المقرر إقامته مساء الييوم لحسم ملف ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الخطيب سيترأس اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم بعد عودته من أداء مناسك العمرة.

وأضاف: الخطيب يعتزم تراجعه عن قراره بعدم خوض انتخابات الأخلي المقبلة، والخطيب قرار خوض انتخابات الأهلي المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب اجتماع اليوم.

وتابع: 31 أكتوبر هو موعد انتخابات الأهلي المقبلة، والقرار الرسمي سيعلن مساء اليوم، مازالت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة لم تحسم بعد، وتأكد خروج حسام غالي من قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة، والخطيب سيعلن عن الملامح النهائية لقائمته في اجتماع مجلس الإدارة.