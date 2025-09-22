جوارديولا يتقبّل انتقادات أسلوب لعبه المحافظ أمام أرسنال

لندن ـ أ.ف.ب: تقبّل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتقادات أسلوب لعبه المحافظ الذي انقلب عليه في التعادل مع مضيفه أرسنال 1-1 امس الاول ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. واختار جوارديولا خطة لعب حذرة على نحو غير معتاد في الشوط الثاني على ملعب الإمارات، في سعيه للحفاظ على التقدّم بهدف النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة. لكن قرار مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق بسحب هالاند وفيل فودن والاعتماد على الدفاع بخمسة لاعبين لم ينجح في النهاية. وسيطر أرسنال على معظم فترات الشوط حتى أدرك البديل البرازيلي جابريال مارتينيلي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. قال جوارديولا الذي لم يمتلك فريقه سوى 32.8% من الاستحواذ، وهو أدنى معدل له في الدوري الإنجليزي، بشكل ساخر «لا أصدق أن لدي رقما قياسيا جديدا في هذا البلد». ولجأ الإسباني إلى تكتيك أقرب لما اعتاد عليه خصمه القديم البرتغالي جوزيه مورينيو، في محاولة يائسة للحفاظ على فوز ثمين بعد بداية متذبذبة للموسم. لكن تخليه عن مبادئه الهجومية لم يثمر، ليجد سيتي نفسه تاسع الترتيب، متأخرا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر. وأضاف «أتقبّل الانتقادات على أسلوبي المحافظ، أنا هنا من أجل ذلك. قبل ثلاثة أيام أمام أفضل فريق في إيطاليا لعبنا بشكل مختلف أمام نابولي. أعاني. لا يعجبني ذلك. لكن إذا كان الخصم يقدم أداء جيدا، علينا أن نقبل ذلك ونتحسن».ولم يعترض جوارديولا على وصف أحد الصحافيين بأنه «ركن الحافلة» أمام مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما، فقال مبتسما «فعلها مانشستر سيتي مرة واحدة في عشرة أعوام، هذا ليس سيئا، صحيح؟».لكن المدرب رأى الجانب المشرق من أداء فريقه، قائلا «ذكرتُ هذا الموسم أنني لا أهتم بالنتائج بقدر ما أريد رؤية الروح تعود. فقدناها الموسم الماضي وعلينا استعادتها. لقد فعلنا ذلك هذا الأسبوع».على الجانب الآخر، قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه «يرفع القبعة» للاعبيه، مؤكدا على سيطرة فريقه شبه الكاملة على المباراة.وتابع «واحدة من فرص سيتي كانت من ركنية، الثانية من هجمة مرتدة والثالثة قدمناها لهم. هذا كل شيء. أن نُبقي سيتي عند هذا الحد، أرفع القبعة للشباب».