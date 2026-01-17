”قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:22 مساءً - يستضيف ستاد ريد بول أرينا مواجهة مثيرة تجمع بين بايرن ميونخ ولايبزيج، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لموسم 2025 2026، في مباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق أهداف مختلفة لتعزيز مراكزهما في جدول الترتيب.

ويبحث بايرن ميونخ عن فوز جديد يعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني، ويواصل عروضه القوية التي أبقته في الصدارة برصيد 47 نقطة من 15 انتصار وتعادلين خلال 17 مباراة خاضها حتى الآن.

بينما يسعى لايبزيج لتعويض خسارته في الدور الأول، والاقتراب أكثر من مركز الوصافة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج

تنطلق صافرة بداية المباراة غدًا السبت 17 يناير 2026 في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.د، على ملعب ريد بول أرينا معقل فريق لايبزيج، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أحداث اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج

يمكن متابعة المباراة عبر قناة MBC أكشن التي تمتلك حقوق النقل الحصري للبوندسليجا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة شاهد VIP بجودة عالية على الإنترنت لمتابعة كافة أحداث المباراة وتحليل الأداء للفريقين.