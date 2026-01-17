"ارمي الانسولين في الزبالة خلاص!!".... اعشاب طبيعية موجودة في كل بيت تخفض مستوى السكر في الدم

الرياض - كتبت رنا صلاح - في رحلة السيطرة على مستويات سكر الدم، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية فعالة وآمنة، إلى جانب الأدوية والنظام الغذائي الصحي وهنا تبرز مجموعة من الأعشاب والنباتات التي أظهرت الأبحاث قدرتها على المساعدة في تنظيم مستويات الجلوكوز، وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، هذه الأعشاب ليست علاجًا سحريًا، ولكنها يمكن أن تكون حلفاء أقوياء في خطة علاجية متكاملة

اعشاب التقليل من مستوى السكر في الدم

1. الحلبة

تعد الحلبة واحدة من أشهر الأعشاب المعروفة بخصائصها المضادة للسكري.

آلية العمل: تحتوي بذور الحلبة على الألياف القابلة للذوبان ومركب 4-هيدروكسي أيزوليوسين.

الألياف: تبطئ من عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاعات السكر المفاجئة بعد الوجبات.

المركب: يحفز خلايا البنكرياس على إفراز الأنسولين بشكل أفضل، كما يحسن حساسية الجسم للأنسولين، مما يسمح للخلايا باستخدام السكر بكفاءة أكبر.

كيفية الاستخدام: انقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء الدافئ طوال الليل، واشرب الماء على الريق في الصباح.

2. القرفة

تعتبر القرفة من التوابل اللذيذة التي تحمل في طياتها فوائد هائلة لمرضى السكري.

آلية العمل: تحتوي القرفة على مركب يسمى كومارين، والذي يحاكي عمل الأنسولين ويعزز من قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز.

الفوائد: تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات سكر الدم الصائم.

كيفية الاستخدام: يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى قهوتك أو الزبادي أو الشوفان.

3. المورينجا

تعرف المورينجا بـ “شجرة الحياة”، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم بشكل عام.