بدون اشتراك” القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد الجزيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:22 مساءً - يحتضن ملعب زعبيل قمة الوصل ضد الجزيرة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025 2026، في مواجهة يبحث من خلالها الفريقان عن النقاط الكاملة للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب البطولة.

وتعد مباراة الوصل والجزيرة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة عشرة، إذ تحمل أهمية كبيرة للفريقين كونها مفترق طرق في مشوار المنافسة على المربع الذهبي، خصوصًا مع تقارب النقاط بينهما والرغبة في إنهاء الدور الأول في أفضل وضعية قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لإستعادة نغمة الإنتصارات، بعد تعثره في الجولات الأخيرة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، لتضييق الخناق على ثلاثي المقدمة.

بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ما يجعل الفوز له بمثابة خطوة مهمة لتجاوز منافسه في جدول الترتيب وتحقيق قفزة نوعية.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل ضد الجزيرة

تذاع المباراة على قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية لتغطية اللقاء بشكل كامل وضمان وصوله إلى الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي.