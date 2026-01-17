اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الوحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:22 مساءً - يحتضن استاد هزاع بن زايد كلاسيكو الكرة الإماراتية بين العين والوحدة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025 2026، في مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة وسط صراع محموم على صدارة البطولة.

ويجمع اللقاء بين المتصدر العين برصيد 30 نقطة والمحقق لفوز مهم في الجولة الماضية على الظفرة بنتيجة 2-1، وملاحقه الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة والذي تعادل في مباراته الأخيرة أمام الشارقة بنتيجة 1-1، مما يزيد الإثارة والتنافس على كل نقطة في المباراة.

موعد مباراة العين ضد الوحدة في الدوري الإماراتي

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت 17 يناير 2026 على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت القاهرة و07:45 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الوحدة

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD1 بتعليق فارس عوض.

كما تتيح القناة متابعة شاملة لأحداث اللقاء مع تحليلات ما قبل وبعد المباراة وإبراز أداء اللاعبين على أرض الملعب.

وتعد مواجهة العين والوحدة محطة مهمة في دوري أدنوك للمحترفين حيث يسعى الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب والتأكيد على تفوقهما في المربع الذهبي.