صقيع وشبورة كثيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:22 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في مصر السبت الموافق السابع عشر من شهر يناير لعام 2026، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي نشرته عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأشارت الهيئة بشأن استمرار الأجواء التي تكون شديدة البرودة مع شبورة مائية قد تكون كثيفة بعدد من المناطق، وتؤثر بذلك على مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية من خلال بيان رسمي، بأن حالة الطقس اليوم في مصر، تشهد وجود شبورة مائية كثيفة تبدأ من شمال البلاد وتصل إلى القاهرة البرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل أحيانًا إلى تكون الضباب لذلك يجب على الجميع اتخاذ الحيطة والحذر.

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس في مصر السبت يكون خلال فترة النهار مائل للدفء خلال فترة النهار، بينما يكون الطقس بأجواء شديدة البرودة خلال فترة الليل وتصل إلى الصباح الباكر.

فيما يأتي ذلك مع احتمال تكون حالات الصقيع على المزروعات في بعض من المناطق، وذك مع وجود سحب وفرص لتساقط رذاذ خفيف، وذلك مع سحب منخفضة ومتوسطة ببعض الأنحاء وذلك على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تشهد أجواء معتدلة، فيكون الطقس من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح ليكون ما بين متر إلى متر ونصف في البحر المتوسط.

بينما في البحر الأحمر يتراوح الموج ليكون ما بين متر إلى مترين إلا ربع، كما يشهد الطقس نشاط للرياح بشكل معتدل والتي تكون على أغلب المناطق.