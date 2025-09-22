نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرتي يكشف عن ملابسات إصابته قبل مواجهة الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المغربي وليد الكرتي، نجم وسط بيراميدز المصري، تفاصيل إصابته قبل مواجهة الأهلي السعودي.

ويستعد بيراميدز لملاقاة الأهلي السعودي غدًا الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

قال وليد الكرتي في تصريحات صحفية، قبل انطلاق المران الأخير لبيراميدز على ملعب المباراة، إنه شعر بآلام في العضلة الأمامية خلال التدريبات الماضية، ليخضع على إثرها لفحوصات طبية أكدت إصابته.

وأوضح نجم بيراميدز أنه كان يتمنى المشاركة في مواجهة الأهلي السعودي، لكنه شدد على صعوبة اللقاء بكل تفاصيله، خاصة أن المنافس هو بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، ويضم نخبة من النجوم، ويلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأضاف الكرتي أن لاعبي بيراميدز سيدخلون المباراة بعزيمة قوية من أجل تحقيق الفوز، مؤكدًا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية المقررة في قطر.