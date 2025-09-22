نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جمعة: البالون دور أصبحت دون مصداقية وبها تدخلات سياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق وائل جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أهمية جائزة البالون دور هذا العام، مؤكدا أنها أصبحت جائزة دون مصداقية وبها تدخلات سياسية.

وتقام في الوقت الحالي، حفل توزيع جوائز البالون دور 2025، والتي يتنافس عليها العديد من اللاعبين الكبار مثل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، وعثمان ديمبيلي، والإسباني الشاب لامين يامال.

تصريحات وائل جمعة عن جائزة الكرة الذهبية

وقال وائل جمعة في تصريحات له منذ قليل:" جائزة البالون دور، أصبحت دون مصداقية، وبها تدخلات سياسية واهواء شخصية".

وأضاف:" وهناك صحفيين بيدوا اصواتهم لناس معينة، كريستيانو رونالدو كان محقًا عندما قال أن الكرة الذهبية فقدت قيمتها، وأصبحت جائزة وهمية دون معايير".